Germania, indice IFO gennaio stabile a 87,6 punti: sotto le attese

(Teleborsa) - Si mantengono stabili, contro attese per un miglioramento, le condizioni economiche in Germania
a gennaio
2026, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire.
L'indice IFO
si è attestato a 87,6 punti, uguale agli 87,6 punti di dicembre, e risulta al di sotto degli 88,3 punti stimati dal consensus.
L'indice sulle condizioni attuali
si posiziona a 85,7 punti dagli 85,6 di dicembre. Peggiora il sotto-indice relativo alle aspettative
, che si posiziona a 89,5 punti dai 89,7 precedenti.(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))