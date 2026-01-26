Milano 10:54
Germania, indice IFO gennaio stabile a 87,6 punti: sotto le attese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Si mantengono stabili, contro attese per un miglioramento, le condizioni economiche in Germania a gennaio 2026, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire.

L'indice IFO si è attestato a 87,6 punti, uguale agli 87,6 punti di dicembre, e risulta al di sotto degli 88,3 punti stimati dal consensus.

L'indice sulle condizioni attuali si posiziona a 85,7 punti dagli 85,6 di dicembre. Peggiora il sotto-indice relativo alle aspettative, che si posiziona a 89,5 punti dai 89,7 precedenti.

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
