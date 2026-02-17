Appuntamenti macroeconomici del 17 febbraio 2026

(Teleborsa) - Martedì 17/02/2026
05:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (preced. -0,2%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 1,8%)
08:00 Regno Unito
: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)
08:00 Regno Unito
: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 22,8K unità; preced. 17,9K unità)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 4,75 Mld Euro; preced. 5,08 Mld Euro)
11:00 Germania
: Indice ZEW (atteso 65,2 punti; preced. 59,6 punti)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso 8,5 punti; preced. 7,7 punti)
16:00 USA
: Indice NAHB (atteso 38 punti; preced. 37 punti)