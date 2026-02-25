Milano
11:30
47.087
+0,93%
Nasdaq
24-feb
24.977
0,00%
Dow Jones
24-feb
49.175
+0,76%
Londra
11:30
10.784
+0,97%
Francoforte
11:30
25.081
+0,38%
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 11.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Indice GFK Germania in marzo
Indice GFK Germania in marzo
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
25 febbraio 2026 - 08.30
Germania,
Indice GFK in marzo pari a -24,7 punti
, in calo rispetto al precedente -24,2 punti (la previsione era -23 punti).
Condividi
Leggi anche
Indice GFK Germania in febbraio
Germania, indice GfK marzo delude le attese e scende a -24,7
Germania, GFK: migliora la fiducia dei consumatori a febbraio
Appuntamenti macroeconomici del 25 febbraio 2026
Argomenti trattati
Germania
(60)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 28 gennaio 2026
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 23 febbraio 2026
Indice IFO Germania in gennaio
Germania, Indice IFO in febbraio
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 26 gennaio 2026
Germania, Indice ZEW in febbraio
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto