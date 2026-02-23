Appuntamenti macroeconomici: settimana del 23 febbraio 2026

(Teleborsa) - Lunedì 23/02/2026
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 88,4 punti; preced. 87,6 punti)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
14:30 USA
: Indice CFNAI
14:30 USA
: Indice CFNAI (preced. -0,04 punti)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso -0,4%; preced. 2,7%)
16:30 USA
: Indice Fed Dallas (preced. -1,2 punti) Martedì 24/02/2026
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (atteso 104 punti; preced. 105 punti)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1,3%)
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -4 punti; preced. -6 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87,6 punti; preced. 84,5 punti) Mercoledì 25/02/2026
08:00 Germania
: Indice GFK (preced. -24,1 punti)
08:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 90 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. -3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. 0,2%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 2,8%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili) Giovedì 26/02/2026
06:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 110,2 punti; preced. 109,9 punti)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 97,6 punti)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (preced. 96,8 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (preced. -6,8 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -12 punti; preced. -12,4 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (preced. 99,4 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 206K unità)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -144 Mld piedi cubi) Venerdì 27/02/2026
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 5,5%; preced. -0,1%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. -0,9%)
07:30 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,6%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)
08:45 Francia
: Occupazione, trimestrale (atteso 0%; preced. 0%)
08:45 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,3%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,4%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. -0,1%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,1%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 52,4 punti; preced. 54 punti)
16:00 USA
16:00 USA
: Spese costruzioni, mensile (preced. 0,5%)