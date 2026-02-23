Milano 9:44
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 23 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Lunedì 23/02/2026
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 88,4 punti; preced. 87,6 punti)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
14:30 USA: Indice CFNAI
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,04 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -0,4%; preced. 2,7%)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -1,2 punti)

Martedì 24/02/2026
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 104 punti; preced. 105 punti)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1,3%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -4 punti; preced. -6 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87,6 punti; preced. 84,5 punti)

Mercoledì 25/02/2026
08:00 Germania: Indice GFK (preced. -24,1 punti)
08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 90 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. 0,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 2,8%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili)

Giovedì 26/02/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 110,2 punti; preced. 109,9 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 97,6 punti)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 96,8 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (preced. -6,8 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -12 punti; preced. -12,4 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (preced. 99,4 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 206K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -144 Mld piedi cubi)

Venerdì 27/02/2026
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 5,5%; preced. -0,1%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. -0,9%)
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,6%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso 0%; preced. 0%)
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. -2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,3%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,4%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,1%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,1%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 52,4 punti; preced. 54 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (preced. 0,5%)


