Londra: andamento sostenuto per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pershing Square Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di Pershing Square Holdings
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 46,83 sterline. Primo supporto individuato a 45,75. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 47,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)