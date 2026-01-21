Milano 14:24
Londra: scambi in positivo per Pershing Square Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pershing Square Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Pershing Square Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,75 sterline con tetto rappresentato dall'area 45,78. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
