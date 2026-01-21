Londra: scambi in positivo per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Avanza la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America
, che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pershing Square Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Pershing Square Holdings
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,75 sterline con tetto rappresentato dall'area 45,78. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)