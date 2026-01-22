Londra: risultato positivo per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America
, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Pershing Square Holdings
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Pershing Square Holdings
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,97 sterline con tetto rappresentato dall'area 46,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 45,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)