Londra: risultato positivo per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Pershing Square Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Pershing Square Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,97 sterline con tetto rappresentato dall'area 46,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 45,37.

