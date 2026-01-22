Londra: risultato positivo per Pershing Square Holdings

holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America

FTSE 100

Pershing Square Holdings

principale indice della Borsa di Londra

Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,97 sterline con tetto rappresentato dall'area 46,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 45,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)