Londra: giornata depressa per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa
, che presenta una flessione del 3,39% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Reckitt Benckiser Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Reckitt Benckiser Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 57,64 sterline con tetto rappresentato dall'area 59,08. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 57,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)