Londra: giornata depressa per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 3,39% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 57,64 sterline con tetto rappresentato dall'area 59,08. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 57,14.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)