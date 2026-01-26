Milano 17:29
Londra: giornata depressa per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che presenta una flessione del 3,39% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Reckitt Benckiser Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Reckitt Benckiser Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 57,64 sterline con tetto rappresentato dall'area 59,08. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 57,14.

