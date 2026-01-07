Londra: giornata depressa per NatWest Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo bancario inglese
, che mostra un decremento del 2,66%.
La tendenza ad una settimana di NatWest Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, NatWest Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,515 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,377. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,653.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)