Milano 13:27
45.638 -0,25%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:27
10.061 -0,61%
Francoforte 13:27
25.050 +0,63%

Londra: giornata depressa per NatWest Group
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo bancario inglese, che mostra un decremento del 2,66%.

La tendenza ad una settimana di NatWest Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, NatWest Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,515 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,377. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,653.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
