Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:35
25.772 +0,65%
Dow Jones 17:35
49.256 +0,32%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:35
24.930 +0,12%

Migliori e peggiori
Madrid: nuovo spunto rialzista per Bankinter
(Teleborsa) - Bene la banca spagnola, con un rialzo dell'1,93%.

Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo scenario di breve periodo di Bankinter evidenzia un declino dei corsi verso area 14,04 Euro con prima area di resistenza vista a 14,36. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,85.

