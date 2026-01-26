New York: in acquisto Seagate Technology

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che scambia in rialzo del 5,69%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 373,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 352,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 394.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)