New York: in acquisto Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

S&P-500

Seagate Technology

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Ottima performance per l', che scambia in rialzo del 5,69%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 373,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 352,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 394.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)