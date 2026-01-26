Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:37
25.779 +0,68%
Dow Jones 17:37
49.248 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

New York: in acquisto Seagate Technology

Migliori e peggiori
New York: in acquisto Seagate Technology
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda americana attiva nel settore storage, che scambia in rialzo del 5,69%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 373,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 352,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 394.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```