Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

New York: mette il turbo Datadog

Prepotente rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che mostra una salita bruciante del 4,17% sui valori precedenti.
