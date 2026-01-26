Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

New York: scatto rialzista per Datadog

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,17%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Datadog rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Datadog ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 137,4 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 142,9, mentre il primo supporto è stimato a 131,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
