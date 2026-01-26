New York: scatto rialzista per Datadog

fornitore di servizi di monitoraggio di server o database

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,17%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 137,4 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 142,9, mentre il primo supporto è stimato a 131,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)