Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:44
25.811 +0,67%
Dow Jones 18:44
49.371 -0,18%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Piazza Affari: vendite diffuse sul comparto media dell'Italia

Giornata da dimenticare per l'indice media italiano, che retrocede a 9.333,52 punti, ritracciando dell'1,50%.
