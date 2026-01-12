Milano 17:35
Piazza Affari: moderato recupero per il comparto media dell'Italia

L'Indice media italiano avanza in maniera frazionale, arrivando a 9.604,89 punti.
