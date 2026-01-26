RFI, nodo di Firenze: conclusa prima fase dei lavori di “Ponte al Pino”

(Teleborsa) -come da programmatervento realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nell’ambito di una pianificazione definita da tempo e condivisa con le istituzioni locali.è stata realizzata una nuova passerella pedonale, funzionale alle successive lavorazioni previste dal progetto.I lavori si sono conclusi nei tempi previsti, permettendo il regolare ripristino della circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze.- spiega la nota - hanno comportato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte nel fine settimana, consentendo l’esecuzione delle lavorazioni previste in questa fase del progetto.l’offerta ferroviaria è stata rimodulata per limitare l’impatto sui viaggiatori, garantendo i collegamenti essenziali e servizi di supporto. Tutte le modifiche erano state comunicate con anticipo e inserite nei sistemi di vendita delle impreseferroviarie.Continueranno, inoltre, nella notte i lavori di rinnovo degli scambi nell’ambito della stazioneL’intervento sul Ponte al Pino rientra in un più ampio programma di miglioramento