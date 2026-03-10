Navigare il Futuro 2: online gli otto progetti dei Future Planner

(Teleborsa) - Con la conclusione delle due edizioni di Navigare il Futuro
, il percorso di alta formazione promosso dall’Università di Firenze e dalla Fondazione Hillary Merkus Recordati, si apre una nuova fase di valorizzazione dei progetti sviluppati dai partecipanti.
Il programma nasce con l’obiettivo di connettere visione strategica, competenze multidisciplinari e impatto reale, formando la figura del Future Planner: un professionista capace di interpretare i cambiamenti emergenti e tradurli in strategie e soluzioni concrete per imprese e territori.
Il primo classificato, il progetto DELTA, si è aggiudicato il Premio di 50.000 euro
finanziato dalla Fondazione. A seguito della premiazione finale, l’Università di Firenze, in qualità di titolare dei progetti, ha predisposto uno spazio online dedicato all’interno dei propri canali istituzionali.
Gli otto progetti selezionati affrontano temi centrali quali innovazione, sostenibilità, nuovi modelli di business e trasformazione digitale, con un approccio orientato alla progettualità e allo sviluppo.