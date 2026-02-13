Strisciuglio (Trenitalia): “1.500 addetti in più per l’assistenza a MiCo 2026”

(Teleborsa) -per potenziare ldurante i. Lo ha detto l’, intervenendo all’inaugurazione della mostra immersiva e itinerante "", promossa dalAccanto al, affiancati da soluzioni intermodali integrate "",ha ulteriormente rafforzato il trasporto su gomma per rispondere alle esigenze di spettatori e atleti, garantendo spostamenti più agevoli e capillari sul territorio, con circa 500 bus di Busitalia al giorno verso le principali destinazioni in tutta Italia.Frecciarossa, fino al 15 marzo 2026, raggiungerà Malpensa Aeroporto con collegamenti diretti da Milano a Venezia/Udine. Inoltre, fino al 16 marzo, i servizi intermodali FrecciaLink "treno+bus" garantiranno collegamenti giornalieri con Cortina d’Ampezzo e il Cadore, Tesero e Predazzo.. Infine, partendo da Roma, Firenze, Bologna e Verona e scendendo a Ora (Bolzano), sarà possibile raggiungere la Val di Fiemme con bus fino a Tesero, nuova fermata FrecciaLink, e Predazzo.Trenitalia ha potenziato anche l’offerta del Regionale verso il Bellunese, porta d’accesso a Cortina d’Ampezzo. Sulla linea Venezia–Belluno il servizio viene garantito tutti i giorni, per; mentre sulla Padova-Belluno sono disponibili 40 corse al giorno. Il potenziamento interessa anche le linee Treviso-Montebelluna e Belluno-Calalzo. Grazie alla collaborazione con Dolomitibus, è disponibile il "Cortina 2026 Link" che consente di raggiungere Cortina con un biglietto combinato "treno+bus", partendo dalla stazione Ponte nelle Alpi.Busitalia ha, con connessioni anche dagli aeroporti di Orio al Serio e Venezia Marco Polo. Previsto il Padova–Cortina Link che collega Padova a Ponte nelle Alpi, Longarone, Tai di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, offrendo un servizio diretto e continuo verso le Dolomiti. Il. Completano l’offerta i collegamenti aeroportuali: Orio al Serio Airlink, con 24 corse giornaliere attive anche in fascia notturna, e il servizio Padova–Venezia Marco Polo, operativo tutta la settimana con 54 corse al giorno.