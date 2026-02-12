Merci su rotaia in calo: allarme per i lavori in Germania

(Teleborsa) -. Gli ultimi dati elaborati da, in vista del, segnalanoLa situazione. A questo scenario si aggiungono i prossimi lavori di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria in Germania: sul tratto tedesco del corridoio Scandinavo-Mediterraneo sono previste chiusure e rallentamenti già da quest’anno, con ripercussioni sulla principale direttrice commerciale tra l’Italia e il Nord Europa e potenziali effetti negativi sull’economia italiana ed europea. Un precedente significativo è: secondo uno studio di UIRR, la chiusura per sette settimane coinvolse numerose industrie, causandoPer evitare una crisi del trasporto combinato,I due Paesi, attraverso i rispettivi ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno espresso disponibilità a individuare una soluzione condivisa. Ieri, dopo il bilaterale del 23 gennaio,Per scongiurare il ritorno esclusivo all’autotrasporto e a tutte le conseguenze in termini di sicurezza, efficienza energetica, decarbonizzazione e per tutelare il trasporto combinato,un coordinamento unitario e costante tra tutti i gestori delle infrastrutture europee; garantire durante i lavori la capacità di servizio almeno del 70%/80%; predisporre un fondo dedicato a livello nazionale ed europeo per compensare in parte i costi aggiuntivi; soppressione temporanea delle penali da cancellazione.Il, hae ringraziato il Ministero dei Trasporti per la prontezza dell’intervento, augurandosi che seguano azioni concrete. "I lavori sull’infrastruttura ferroviaria europea – afferma Carta –evitando di lasciare isolate intere regioni e distretti industriali per diversi mesi. Quest’ultimo approccio, proposto dal gestore dell’infrastruttura tedesco, provoca danni economici a tutti gli Stati Membri e mette a rischio i sistemi produttivi internazionali".