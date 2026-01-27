American Airlines, fatturato record nel 4Q2025 nonostante impatto shutdown

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2025 American Airlines
ha registrato un fatturato record di 14 miliardi di dollari
(+2,5% sul 2024), nonostante l'impatto negativo di 325 milioni dovuto alla chiusura delle attività governative
. La performance dei ricavi unitari passeggeri
su base annua è migliorata sequenzialmente rispetto al terzo trimestre in ciascuna delle entità internazionali. La maggior parte dell'impatto dello shutdown si è fatta sentire nella entità nazionale, dove i ricavi unitari passeggeri sono diminuiti del 2,5% su base annua. Escludendo l'impatto negativo della chiusura delle attività governative, i ricavi unitari passeggeri su base annua nazionali sarebbero stati positivi per il trimestre.
Dopo un andamento delle prenotazioni inferiore alle aspettative verso la fine del quarto trimestre, le prenotazioni si sono rafforzate significativamente a gennaio. I ricavi
a livello di sistema per le prime tre settimane del 2026
sono in crescita a due cifre su base annua, trainati dalle ottime performance delle classi premium e dei canali corporate. Sulla base di queste prenotazioni, la compagnia prevede un fatturato unitario del primo trimestre decisamente positivo per la compagnia nazionale e per il sistema, con un fatturato totale in crescita del 7,0%-10,0%.Fatturato record anche per l'intero 2025
, attestandosi a 54,6 miliardi di dollari (+0,8% sul 2024).Utile netto
GAAP del quarto trimestre e dell'intero anno si sono attestati rispettivamente a 99 milioni e 111 milioni di dollari, ovvero rispettivamente 0,15 e 0,17 dollari per azione diluita. Escludendo le voci straordinarie nette, l'utile netto del quarto trimestre e dell'intero anno si sono attestati rispettivamente a 106 milioni e 237 milioni di dollari, ovvero rispettivamente 0,16 e 0,36 dollari per azione diluita.
La compagnia aerea ha ridotto il debito totale
di 2,1 miliardi di dollari nel 2025 e ha chiuso l'anno con 36,5 miliardi di debito totale e 30,7 miliardi di dollari di debito netto
. La società prevede di raggiungere il suo obiettivo di debito totale
inferiore a 35 miliardi di dollari nel 2026, con un anno di anticipo.
In tema di previsione
, American Airlines ha tenuto conto dell'impatto della tempesta invernale Fern
in corso. La tempesta ha causato ad oggi oltre 9.000 cancellazioni di voli, rendendola la più grande interruzione operativa dovuta alle condizioni meteorologiche nella storia di American Airlines. Di conseguenza, le previsioni della compagnia per il primo trimestre del 2026
includono una riduzione della capacità di circa 1,5 punti percentuali, un impatto negativo stimato sui ricavi di 150-200 milioni di dollari.
Per l'intero 2026
la compagni aerea prevede un EPS rettificato
compreso tra 1,70 e 2,70 dollari e un flusso di cassa libero
di oltre 2 miliardi.