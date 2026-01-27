American Airlines, fatturato record nel 4Q2025 nonostante impatto shutdown

American Airlines

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2025ha registrato un(+2,5% sul 2024), nonostante l'impatto negativo di 325 milioni dovuto alla. La performance deisu base annua è migliorata sequenzialmente rispetto al terzo trimestre in ciascuna delle entità internazionali. La maggior parte dell'impatto dello shutdown si è fatta sentire nella entità nazionale, dove i ricavi unitari passeggeri sono diminuiti del 2,5% su base annua. Escludendo l'impatto negativo della chiusura delle attività governative, i ricavi unitari passeggeri su base annua nazionali sarebbero stati positivi per il trimestre.Dopo un andamento delle prenotazioni inferiore alle aspettative verso la fine del quarto trimestre, le prenotazioni si sono rafforzate significativamente a gennaio. Ia livello di sistema per lesono in crescita a due cifre su base annua, trainati dalle ottime performance delle classi premium e dei canali corporate. Sulla base di queste prenotazioni, la compagnia prevede un fatturato unitario del primo trimestre decisamente positivo per la compagnia nazionale e per il sistema, con un fatturato totale in crescita del 7,0%-10,0%., attestandosi a 54,6 miliardi di dollari (+0,8% sul 2024).GAAP del quarto trimestre e dell'intero anno si sono attestati rispettivamente a 99 milioni e 111 milioni di dollari, ovvero rispettivamente 0,15 e 0,17 dollari per azione diluita. Escludendo le voci straordinarie nette, l'utile netto del quarto trimestre e dell'intero anno si sono attestati rispettivamente a 106 milioni e 237 milioni di dollari, ovvero rispettivamente 0,16 e 0,36 dollari per azione diluita.La compagnia aerea ha ridotto ildi 2,1 miliardi di dollari nel 2025 e ha chiuso l'anno con 36,5 miliardi di debito totale e 30,7 miliardi di dollari di. La società prevede di raggiungere il suoinferiore a 35 miliardi di dollari nel 2026, con un anno di anticipo.In tema di, American Airlines ha tenuto conto dell'impatto dellain corso. La tempesta ha causato ad oggi oltre 9.000 cancellazioni di voli, rendendola la più grande interruzione operativa dovuta alle condizioni meteorologiche nella storia di American Airlines. Di conseguenza, le previsioni della compagnia per ilincludono una riduzione della capacità di circa 1,5 punti percentuali, un impatto negativo stimato sui ricavi di 150-200 milioni di dollari.Per l'la compagni aerea prevede uncompreso tra 1,70 e 2,70 dollari e undi oltre 2 miliardi.