Milano 17:06
46.566 -0,29%
Nasdaq 17:06
24.954 +0,99%
Dow Jones 17:06
49.178 +0,77%
Londra 17:06
10.687 +0,02%
Francoforte 17:06
24.995 +0,01%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,15% alle 16:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 46.629,86 punti

In breve, Finanza
Milano mostra un esiguo -0,15% alle 16:00 e passa di mano a 46.629,86 punti.
