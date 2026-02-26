Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,18% alle 07:20)

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 58.688,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,18% alle 07:20)
Tokyo mostra un esiguo +0,18% alle 07:20 e passa di mano a 58.688,15 punti.
Condividi
```