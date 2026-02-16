Milano
17:19
45.489
+0,13%
Nasdaq
13-feb
24.733
0,00%
Dow Jones
13-feb
49.501
+0,10%
Londra
17:19
10.470
+0,23%
Francoforte
17:19
24.801
-0,46%
Lunedì 16 Febbraio 2026, ore 17.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,06% alle 07:20)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,06% alle 07:20)
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 56.977,84 punti
In breve
,
Finanza
16 febbraio 2026 - 07.20
Tokyo mostra un esiguo +0,06% alle 07:20 e passa di mano a 56.977,84 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,09% alle 07:20)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,14% alle 10:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Dow Jones (-0,05% alle 19:30)
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,64% alle 07:20
Altre notizie
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,19% alle 03:50)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,16% alle 03:50)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,08% alle 03:50)
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,92% alle 03:50
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,32% alle 07:20
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,25% alle 03:50
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto