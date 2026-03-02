Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Dow Jones (-0,07% alle 19:30)

Il Dow Jones continua gli scambi a 48.944,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Dow Jones (-0,07% alle 19:30)
L'indice dei giganti USA mostra un esiguo -0,07% alle 19:30 e passa di mano a 48.944,39 punti.
Condividi
```