Milano 13:33
44.852 +1,88%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:33
10.375 +1,22%
Francoforte 13:33
23.826 +1,78%

Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,65%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.123,14 punti

Shanghai conclude in progresso dello 0,65%, archiviando la sessione a 4.123,14 punti.
