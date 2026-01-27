Milano 11:07
45.085 +0,30%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:07
10.188 +0,38%
Francoforte 11:07
24.913 -0,08%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,25% alle 03:50

Il Nikkei 225 passa di mano a 53.017,71 punti

Tokyo segna un modesto +0,25% alle 03:50 e allunga timidamente il passo a 53.017,71 punti.
