Milano 11:07
45.085 +0,30%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:07
10.188 +0,38%
Francoforte 11:07
24.913 -0,08%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,77% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 53.294,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,77% alle 07:20
Spunto rialzista dello 0,77% per Tokyo, alle 07:20, che continua le contrattazioni a 53.294,68 punti.
Condividi
```