Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:50
25.960 +0,96%
Dow Jones 17:50
49.120 -0,59%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Telecommunications

Performance positiva per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
