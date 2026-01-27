Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:52
25.951 +0,92%
Dow Jones 17:52
49.109 -0,61%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

L'Indice del settore alimentare italiano scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice del settore alimentare italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 73.716,4 punti, ritracciando del 2,03%.
Condividi
```