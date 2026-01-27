New York: profondo rosso per United Health

big delle assicurazioni sanitarie

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 19,04%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 295,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 278,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 312,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)