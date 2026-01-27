Parigi: andamento rialzista per Saint Gobain

produttore di materiali edili

CAC40

Saint Gobain

indice di Parigi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,10%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,88%, rispetto a +0,21% dell').Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 84,89 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 86,59. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 88,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)