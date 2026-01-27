Parigi: andamento rialzista per Saint Gobain

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di materiali edili
, con una variazione percentuale del 2,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Saint Gobain
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,88%, rispetto a +0,21% dell'indice di Parigi
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 84,89 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 86,59. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 88,29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)