Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:58
25.960 +0,96%
Dow Jones 17:58
49.081 -0,67%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia continua la giornata in aumento dello 0,90%.
Condividi
```