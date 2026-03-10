Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:28
24.984 +0,07%
Dow Jones 20:28
47.761 +0,04%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Piazza Affari: in bella mostra il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

Balzo del comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 98.854,29 punti.
