UnitedHealth prevede un utile 2026 leggermente sopra le attese

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel settore delle assicurazioni, ha comunicato che iconsolidati per ilsono stati di 447,6 miliardi di dollari, con una crescita del 12% su base annua. L'è stato di 19 miliardi di dollari e il margine netto del 2,7%, mentre isono stati di 19,7 miliardi di dollari, pari a 1,5 volte l'utile netto.L'utile netto per l'intero anno e il quarto trimestre del 2025 è stato di 13,23 dollari e 0,01 dollari per azione. L'per l'intero anno e per il quarto trimestre del 2025 è stato di 16,35 dollari e 2,11 dollari per azione (rispetto alla stima media degli analisti di 2,10 dollari, secondo dati LSEG)."Abbiamo affrontato le sfide direttamente e abbiamo chiuso il 2025 come un'azienda molto più solida, il che ci ha dato lo slancio per servire al meglio coloro che contano su di noi e continuare a migliorare le nostre performance principali", ha affermato ilLeper ilprevedevano ricavi superiori a 439 miliardi di dollari, un utile operativo superiore a 24 miliardi di dollari e una previsione di utili rettificati superiore a 17,75 dollari per azione (rispetto alla stima media degli analisti di 17,74 dollari).