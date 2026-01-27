Milano 13:02
Assicurazioni, Finanza
UnitedHealth prevede un utile 2026 leggermente sopra le attese
(Teleborsa) - UnitedHealth Group, multinazionale statunitense attiva nel settore delle assicurazioni, ha comunicato che i ricavi consolidati per il 2025 sono stati di 447,6 miliardi di dollari, con una crescita del 12% su base annua. L'utile operativo è stato di 19 miliardi di dollari e il margine netto del 2,7%, mentre i flussi di cassa operativi sono stati di 19,7 miliardi di dollari, pari a 1,5 volte l'utile netto.

L'utile netto per l'intero anno e il quarto trimestre del 2025 è stato di 13,23 dollari e 0,01 dollari per azione. L'utile netto rettificato per l'intero anno e per il quarto trimestre del 2025 è stato di 16,35 dollari e 2,11 dollari per azione (rispetto alla stima media degli analisti di 2,10 dollari, secondo dati LSEG).

"Abbiamo affrontato le sfide direttamente e abbiamo chiuso il 2025 come un'azienda molto più solida, il che ci ha dato lo slancio per servire al meglio coloro che contano su di noi e continuare a migliorare le nostre performance principali", ha affermato il CEO Stephen Hemsley.

Le previsioni per il 2026 prevedevano ricavi superiori a 439 miliardi di dollari, un utile operativo superiore a 24 miliardi di dollari e una previsione di utili rettificati superiore a 17,75 dollari per azione (rispetto alla stima media degli analisti di 17,74 dollari).

(Foto: by rawpixel on Unsplash)
