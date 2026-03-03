Eurozona, inflazione annua accelera all'1,9% a febbraio. Dato core sopra le attese

(Teleborsa) - Secondo una, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, l'dovrebbe attestarsi all'1,9% a2026,rispetto all'1,7% di gennaio e delle stime degli analisti.Considerando ledell'inflazione nell'area dell'euro, si prevede che iregistreranno il tasso annuo più elevato a febbraio (3,4%, rispetto al 3,2% di gennaio), seguiti da(2,6%, stabile rispetto a gennaio), beni industriali non energetici (0,7%, rispetto allo 0,4% di gennaio) ed energia (-3,2%, rispetto al -4,0% di gennaio).Su, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,7% a fronte del -0,6% del mese precedente.L'segna un +2,4% su base annua a dicembre, sopra il +2,2% delle attese e del mese precedente. L'mostra un +2,3%, anche in questo caso superiore al +2,2% del mese precedente.La prossima pubblicazione con iper febbraio 2026 è prevista per il