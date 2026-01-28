Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 22:00
26.023 +0,32%
Dow Jones 22:02
49.016 +0,02%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,02%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 49.015,6 punti

In breve, Finanza
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,02%, archiviando la seduta a 49.015,6 punti.
