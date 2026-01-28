Milano 17:35
Il DAX chiude a 24.823,58 punti

Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,28%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,28% e archivia la seduta a 24.823,58 punti.
