Eni, buyback per oltre 2,4 milioni di azioni

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 19 e il 23 gennaio 2026, complessivamente 2.426.532 azioni proprie (pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,4844 euro per azione, per un controvalore pari a 39.999.984,37 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 110.731.632 azioni proprie (pari al 3,52% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.658.325.882,94 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 197.559.646 azioni proprie pari al 6,28% del capitale sociale.

Intanto, a Milano, la Società del Cane a sei zampe allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 17,08 euro.


