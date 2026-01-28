Eni, buyback per oltre 2,4 milioni di azioni

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 19 e il 23 gennaio 2026, complessivamente(pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,4844 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 110.731.632 azioni proprie (pari al 3,52% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.658.325.882,94 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 197.559.646 azioni proprie pari al 6,28% del capitale sociale.Intanto, a Milano, laallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 17,08 euro.