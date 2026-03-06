Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Eni, Berenberg incrementa target price e conferma Hold

Energia, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Berenberg ha incrementato a 17,50 euro per azione (dai precedenti 14,50 euro) il target price su Eni, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.
