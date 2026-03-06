Milano
Eni, Berenberg incrementa target price e conferma Hold
Energia
,
Finanza
,
Consensus
06 marzo 2026 - 08.34
(Teleborsa) - Berenberg ha incrementato a
17,50 euro
per azione (dai precedenti 14,50 euro) il
target price
su
Eni
, colosso energetico italiano, confermando la
raccomandazione
"
Hold
" sul titolo.
