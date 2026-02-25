Eni acquista azioni proprie e conclude il buyback

Eni

società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato che il 18 febbraio scorso si èda 1,8 miliardi di euro, approvato dall'Assemblea del 14 maggio 2025 e finalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione dei dividendi.Nell'ambito del programma la società ha acquistato 118.782.928 azioni, pari al 3,77% del capitale sociale, per un valore complessivo di 1.799.999.988,06 euro; tali azioni saranno annullate secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.Considerando sia le azioni già detenute sia quelle acquistate dal 20 maggio 2025, data di avvio del programma, insieme alle assegnazioni previste dai piani di incentivazione e azionariato ai dipendenti, Eni possiede complessivamente 205.610.942 azioni proprie, equivalenti al 6,53% del capitale sociale.Nel periodo compreso tra 16 e il 18 febbraio 2026 Eni ha acquistato 1.189.467 ulteriori azioni, pari allo 0,04% del capitale, al prezzo medio di 18,2217 euro per un controvalore di 21.674.131,24 euro.A Piazza Affari, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente la, che si attesta a 18,77 euro.