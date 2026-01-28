Ferragamo, Barclays: fatturato resiliente nel 4Q25 ma wholesale rimane un "freno importante"

(Teleborsa) - Performance in forte calo per le azioni Salvatore Ferragamo
, che scivolano in coda al FTSE Italia Mid Cap
, all'indomani dell'uscita dei dati sulle vendite del quarto trimestre 2025
che ha visto trend DTC (Direct to Consumer) incoraggianti ma vendite all'ingrosso deboli.
Nel suo ultimo report, Barclays
assegna alla casa di moda un rating Underweight
- a fronte del Neutral attribuito al settore European Luxury Goods & Specialty Retail - e un prezzo obiettivo di 4,90 euro
, che incorpora un downside potenziale di circa il 27%
rispetto al prezzo di chiusura di ieri 27 gennaio, pari a 6,70 euro.
Nel complesso, commentano gli analisti, "Ferragamo ha registrato un fatturato ampiamente resiliente
nel quarto trimestre per quanto riguarda il DTC, che ha registrato un'accelerazione sequenziale dopo un terzo trimestre già positivo. Tuttavia, il wholesale rimane un freno importante
. Inoltre, attendiamo i risultati completi dell'anno fiscale 2025 per vedere se l'azienda è riuscita a trasformare la crescita DTC nel secondo semestre in margini migliori
o se, invece, l'esecuzione rimane un problema".(Foto: © danielvfung/123RF)