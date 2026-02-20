Milano 11:11
46.256 +1,01%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:11
10.704 +0,72%
Francoforte 11:11
25.120 +0,31%

Piazza Affari: acquisti a mani basse su Ferragamo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente la maison del lusso, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo rispetto all'indice di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la casa di moda italiana, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,928 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,103 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,822.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
