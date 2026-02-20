Piazza Affari: acquisti a mani basse su Ferragamo

(Teleborsa) - Effervescente la maison del lusso
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,16%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo
rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la casa di moda italiana
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,928 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,103 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,822.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)