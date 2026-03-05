Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo

(Teleborsa) - Balza in avanti la maison del lusso
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,14%.
Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la casa di moda italiana
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,04 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)