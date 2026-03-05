Milano 14:18
45.207 -0,29%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:18
10.546 -0,21%
Francoforte 14:18
24.160 -0,19%

Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la maison del lusso, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,14%.

Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la casa di moda italiana, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,04 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
