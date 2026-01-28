Francoforte: in calo Bayer

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia chimico-farmaceutica
, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Bayer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,41%, rispetto a +0,51% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'esame di breve periodo del produttore tedesco di farmaci
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46,1 Euro e primo supporto individuato a 45,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 46,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)