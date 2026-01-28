Francoforte: in calo Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

DAX

Bayer

indice della Borsa di Francoforte

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,41%, rispetto a +0,51% dell').L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46,1 Euro e primo supporto individuato a 45,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 46,92.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)