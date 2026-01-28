Milano 12:10
45.120 -0,70%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:10
10.159 -0,48%
Francoforte 12:09
24.841 -0,21%

Francoforte: in calo Bayer

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Bayer
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Bayer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,41%, rispetto a +0,51% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'esame di breve periodo del produttore tedesco di farmaci classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46,1 Euro e primo supporto individuato a 45,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 46,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```