Francoforte: scambi al rialzo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Bene Wacker Chemie, con un rialzo del 3,21%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wacker Chemie evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Wacker Chemie rispetto all'indice.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Wacker Chemie restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 75,23 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 71,88. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 69,77, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

