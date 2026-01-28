Milano 11:23
45.174 -0,59%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 11:23
10.172 -0,35%
Francoforte 11:23
24.841 -0,21%

J.P. Morgan AM quota su Borsa Italiana tre nuovi ETF attivi multi-asset

Finanza
J.P. Morgan AM quota su Borsa Italiana tre nuovi ETF attivi multi-asset
(Teleborsa) - J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan) lancia tre nuovi ETF attivi multi-asset ad allocazione strategica, progettati per rispondere a una gamma di profili di rischio. Gli ETF sono quotati sulle principali borse europee, tra cui: Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra e SIX Swiss Exchange.

Ciascun ETF, con un totale expense ratio (Ter) di 35 punti base, investe in un portafoglio diversificato dei principali ETF azionari e obbligazionari attivi di JPMAM, con l'obiettivo di aiutare gli investitori a generare rendimenti interessanti nel lungo termine, selezionando strategie in grado di fornire un flusso di alfa interessante attraverso un intero ciclo di mercato.

JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF è ideato per investitori che cercano ritorni interessanti nel lungo termine e volatilità contenuta, con un’allocazione base composta per il 20% da azioni, per il 70% da titoli a reddito fisso e per il 10% da liquidità.

JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF offre un approccio bilanciato per chi ricerca un livello di rischio e ritorno moderati nel lungo termine, con un'allocazione base composta per il 60% da azioni e per il 40% da titoli a reddito fisso.

JPM Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF è pensato per investitori con una maggiore tolleranza al rischio che mirano a un apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso un'allocazione orientata alla crescita, composta per l'80% da azioni e per il 20% da reddito fisso.
Condividi
```