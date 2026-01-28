J.P. Morgan AM quota su Borsa Italiana tre nuovi ETF attivi multi-asset

J.P. Morgan

(Teleborsa) -) lancia, progettati per rispondere a una gamma di profili di rischio. Gli ETF sono quotati sulle principali borse europee, tra cui:Ciascun ETF, con un totale expense ratio (Ter) di 35 punti base, investe in un portafoglio diversificato dei principali ETF azionari e obbligazionari attivi di JPMAM, con l'obiettivo di aiutare gli investitori a generare rendimenti interessanti nel lungo termine, selezionando strategie in grado di fornire un flusso di alfa interessante attraverso un intero ciclo di mercato.è ideato per investitori che cercano ritorni interessanti nel lungo termine e volatilità contenuta, con un’allocazione base composta per il 20% da azioni, per il 70% da titoli a reddito fisso e per il 10% da liquidità.offre un approccio bilanciato per chi ricerca un livello di rischio e ritorno moderati nel lungo termine, con un'allocazione base composta per il 60% da azioni e per il 40% da titoli a reddito fisso.è pensato per investitori con una maggiore tolleranza al rischio che mirano a un apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso un'allocazione orientata alla crescita, composta per l'80% da azioni e per il 20% da reddito fisso.