J.P. Morgan AM quota su Borsa Italiana tre nuovi ETF attivi multi-asset

(Teleborsa) - J.P. Morgan Asset Management
(J.P. Morgan
) lancia tre nuovi ETF attivi multi-asset ad allocazione strategica
, progettati per rispondere a una gamma di profili di rischio. Gli ETF sono quotati sulle principali borse europee, tra cui: Borsa Italiana
, Deutsche Börse Xetra
e SIX Swiss Exchange
.
Ciascun ETF, con un totale expense ratio (Ter) di 35 punti base, investe in un portafoglio diversificato dei principali ETF azionari e obbligazionari attivi di JPMAM, con l'obiettivo di aiutare gli investitori a generare rendimenti interessanti nel lungo termine, selezionando strategie in grado di fornire un flusso di alfa interessante attraverso un intero ciclo di mercato.JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF
è ideato per investitori che cercano ritorni interessanti nel lungo termine e volatilità contenuta, con un’allocazione base composta per il 20% da azioni, per il 70% da titoli a reddito fisso e per il 10% da liquidità.JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF
offre un approccio bilanciato per chi ricerca un livello di rischio e ritorno moderati nel lungo termine, con un'allocazione base composta per il 60% da azioni e per il 40% da titoli a reddito fisso.JPM Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF
è pensato per investitori con una maggiore tolleranza al rischio che mirano a un apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso un'allocazione orientata alla crescita, composta per l'80% da azioni e per il 20% da reddito fisso.