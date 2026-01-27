Europa, oltre 3.000 miliardi di dollari di ETP a fine 2025. Record di ETF attivi

(Teleborsa) - Con, il mercato ha archiviato l'anno appena concluso all'insegna dell'accelerazione, registrando un aumento degli asset del +39,96% e un'ulteriore crescita del +6,71% nel quarto trimestre. È quanto emerge da un', piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC UCITS in Europa, secondo cui il dato più distintivo è stato probabilmente la spinta delle nuove "frontiere" del wrapper, con gli ETF attivi che hanno portato gli asset a un record di 96,30 miliardi di dollari (+86,6% nel 2025) mentre gli strumenti options-based hanno più che triplicato il loro peso arrivando a 6,80 miliardi di dollari di asset in gestione (+263,3% nel 2025).L'Europa si muove anchesugli stessi indicatori riportati: i dati testimoniano un ritmo di crescita circa il 49,1% più elevato del Vecchio Continente in termini relativi, con la crescita degli ETF a stelle e strisce al 27,7% (a fronte di quasi il 40% in Europa).A livello di flussi, glihanno raccolto 376,81 miliardi di dollari nel 2025, con 104,65 miliardi solo negli ultimi tre mesi (una variazione del -0,6% rispetto al terzo trimestre). A sostenere la raccolta restano i segmenti core, ma con segnali diversi tra azionario e reddito fisso. I coreETF hanno chiuso il 2025 a 1.413,77 miliardi di dollari di asset, con una crescita +44,3% nell'anno e +6,5% su base trimestrale. I flussi annui si sono attestati a 183,16 miliardi di dollari, mentre nel quarto trimestre la raccolta è stata pari a 39,78 miliardi, con un calo del 23,2% rispetto al terzo trimestre. Ilcompleta il quadro, con i fixed income ETF che hanno chiuso il 2025 con una crescita del 29,7% e asset a 667,05 miliardi di dollari. Il segnale più netto arriva dal confronto trimestrale: nel quarto trimestre 2025 i flussi hanno raggiunto i 33,56 miliardi di dollari, con un incremento del +72,2% rispetto al terzo trimestre e una crescita degli asset in gestione del +5,9% nel quarto trimestre.Ilresta però l', uno dei maggiori driver strutturali del 2025: dopo un incremento degli AuM del 68% nel 2024, nel 2025 questi hanno registrato 32,55 miliardi di dollari di flussi, portando gli asset al nuovo record dei 96,30 miliardi, con una crescita annua dell'86,6%. Nonostante un calo dei flussi del 13,55% rispetto al terzo trimestre, nell'ultimo trimestre 2025 gli ETF attivi hanno raccolto 9,71 miliardi di dollari, con una crescita degli asset del +15,4% trimestre su trimestre."Letti insieme, i numeri fotografano un'industria europea la cui offerta resta trainata dal core, pur mostrando nuovi motori di crescita capaci di raggiungere dimensioni ormai di sistema", evidenziadi HANetf."L'allargamento dell'offerta si riflette anche nella competizione tra emittenti", secondo l'esperto. Nel quarto trimestre 2025 il numero di brand ETP in Europa è salito a 152 (da 143 nel terzo trimestre), con 12 nuovi ingressi e 3 uscite nel periodo. Sul fronte, lasi distingue come il tema di maggior successo dell'anno (con i defence ETFche hanno raccolto oltre 11,20 miliardi di dollari di flussi netti), seguita dall', i cui ETF hanno registrato quasi 2,83 miliardi di flussi.