Deutsche Borse, 2025 da record per ETF grazie a strumenti attivi e fermento su difesa e metalli preziosi

Deutsche Borse

(Teleborsa) - Il segmento didedicato aglie agliha registrato. Il volume di scambi di ETF ed ETP su Xetra ha registrato un aumento del 52,7% su base annua, raggiungendo i 352,4 miliardi di euro. Allo stesso tempo, il patrimonio gestito (AUM) nel segmento ha raggiunto un nuovo massimo storico di 2,27 trilioni di euro (+24,5%).Questi sviluppi sono stati accompagnati da un. In particolare, la categoria di prodotti ETF ha superato significativamente il record dell'anno precedente di 281 nuovi ETF quotati, con 399 nuove quotazioni lo scorso anno. Questa forte crescita dei prodotti è stata sostenuta anche dall'ingresso di nuovi emittenti nel mercato europeo degli ETF: dodici nuovi emittenti hanno quotato ETF su Xetra nel 2025, un numero mai registrato prima. Dieci di questi dodici nuovi emittenti erano fornitori di ETF a gestione attiva.A fine anno, glicostituivano la categoria di prodotti più ampia del segmento, con 2.671 prodotti (2024: 2.328 ETF). La categoriacomprendeva 488 prodotti (2024: 446 ETP), di cui 203 Exchange Traded Commodities (2024: 197 ETC) e 285 Exchange Traded Notes (2024: 249 ETN). "Questo ha reso Deutsche Borse ancora una volta la più grande borsa europea per ETF per volume di scambi e numero di prodotti quotati", si legge in una nota.Lo sviluppo dinamico del segmento ETF è "dovuto principalmente al", viene sottolineato. Con 172 nuove quotazioni, hanno rappresentato oltre il 43% di tutti gli ETF di nuova quotazione lo scorso anno. Questo ha portato il numero di ETF attivi nel segmento a 367, pari a una quota del 14%. Contemporaneamente, sia il patrimonio gestito che il turnover degli scambi su Xetra hanno registrato tassi di crescita superiori alla media, rispettivamente del 66,5% e del 141%, raggiungendo nuovi massimi storici di 73,6 miliardi di euro e 6,7 miliardi di euro."L'impressionante crescita degli ETF attivi su Xetra dimostra che l'efficienza della struttura del prodotto viene sempre più sfruttata nelle strategie di investimento attive - affermadi Deutsche Borse - Sempre più provider riconoscono il valore aggiunto della borsa come canale di distribuzione complementare, soprattutto per attrarre nuovi gruppi di investitori esperti di digitalizzazione".Nel contesto delle continue tensioni geopolitiche e dell'aumento della spesa pubblica nel settore della difesa, glisono diventati. Il loro volume di scambi è aumentato del 798%, raggiungendo i 9,3 miliardi di euro. Contemporaneamente, il patrimonio gestito è aumentato del 570%, raggiungendo i 14,5 miliardi di euro. L'offerta di prodotti nel segmento è aumentata di 15 unità, raggiungendo un totale di 20 ETF entro la fine dell'anno.Inoltre, anche glihanno registrato "". Trainati dalla solida performance dei prezzi di oro e argento, il loro volume di scambi su Xetra è cresciuto del 313%, raggiungendo un nuovo massimo storico di 5,91 miliardi di euro. Gli asset dei fondi sono aumentati del 186%, raggiungendo i 14,2 miliardi di euro, classificandosi al secondo posto, dopo gli ETF di difesa, in termini di asset in gestione tra gli ETF tematici negoziabili su Xetra.Le oscillazioni dei prezzi dell'oro e dell'argento hanno portato anche a significativi aumenti del fatturato per gli. Il turnover del trading degli ETC sull'oro è aumentato del 245%, raggiungendo i 16,4 miliardi di euro, mentre quello degli ETC sull'argento è aumentato del 407%, raggiungendo i 4,4 miliardi di euro. Anche gli asset in gestione in entrambe le categorie di prodotti hanno stabilito nuovi record, con gli ETC sull'oro a 115,5 miliardi di euro (+59,6%) e gli ETC sull'argento a 6,94 miliardi di euro (+191,6%).