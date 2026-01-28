Milano 12:12
45.128 -0,69%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:12
10.161 -0,46%
Francoforte 12:10
24.850 -0,18%

Londra: andamento rialzista per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Balza in avanti il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marks & Spencer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marks & Spencer rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Marks & Spencer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,779 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,868.

