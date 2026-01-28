Londra: andamento rialzista per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Balza in avanti il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marks & Spencer
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marks & Spencer
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Marks & Spencer
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,779 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,868.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)