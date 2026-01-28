Milano 15:22
45.087 -0,78%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:22
10.164 -0,43%
Francoforte 15:22
24.785 -0,44%

Londra: risultato positivo per Sage

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Sage
(Teleborsa) - Seduta positiva per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che avanza bene del 2,11%.

L'andamento di Sage nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9,96 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,18. Il peggioramento di Sage è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```