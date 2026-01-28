Londra: risultato positivo per Sage

(Teleborsa) - Seduta positiva per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese
, che avanza bene del 2,11%.
L'andamento di Sage
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9,96 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,18. Il peggioramento di Sage
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9,81.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)